Юниорки из Подмосковья выграли 5 медалей на первенстве России по гребному слалому

С 7 по 12 июля в поселке Богородское Московской области состоялось первенство России по гребному слалому среди юниоров и юниорок до 19 лет. Представители Подмосковья показали отличные результаты, завоевав одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

В байдарке-одиночке победу праздновала Елизавета Рябикова. Еще одна представительница Московской области, Анна Васильева, заняла третье место. Серебряную медаль в этой дисциплине завоевала спортсменка из Санкт-Петербурга.

Елизавета Рябикова также стала серебряным призером в индивидуальной гонке слалом в классе каноэ-одиночка (С-1). Первое и третье места в этой дисциплине заняли спортсменки из Новосибирской области.

В слаломе 3 х К-1 подмосковные юниорки Вероника Балаева, Анна Васильева и Елизавета Рябикова завоевали серебро командным составом. Победу праздновал коллектив из Санкт-Петербурга, а бронза досталась команде из Свердловской области.

Этим же составом подмосковная команда стала бронзовым призером в командной гонке слалом 3×С-1 вместе. Золото завоевали спортсменки из Санкт-Петербурга, а серебро — коллектив из Новосибирской области.