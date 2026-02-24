Студентка из Подмосковья установила рекорд на первенстве России по пауэрлифтингу

С 16 по 22 февраля 2026 года в Туле прошло первенство России среди юниорок по классическому троеборью. Студентка спортивного клуба «Пеликан» Губернского колледжа Дарья Валиахметова выступила на соревнованиях и показала выдающиеся результаты.

По информации пресс-службы Министерства образования Московской области, Дарья продемонстрировала общий результат в 373,5 килограмма в сумме классического троеборья. Это превысило действующий норматив мастера спорта международного класса.

Студентка достигла значительных успехов и в индивидуальных дисциплинах:

В приседаниях она установила новый рекорд России, подняв штангу весом 151 килограмм;

В жиме результат составил 92,5 килограмма;

В тяге она подняла 130 килограммов, что обеспечило ей место в призерах соревнований.

По итогам турнира Дарья завоевала серебряную медаль и вошла в состав сборной России.

Тренерами Дарьи являются ее родители: заслуженный тренер России Валиахметов Владимир и заслуженный мастер спорта России Луговая Ирина.

В пресс-службе ведомства сообщили, что для школьников и студентов Московской области доступно более 6 тысяч программ спортивной направленности. Выбрать подходящую секцию и записаться можно в «Навигаторе дополнительного образования» по ссылке.