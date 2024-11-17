Юнармейцы в Можайске приняли участие в акции «Верни Герою имя»

Это место имеет особое значение, так как здесь покоятся герои, отдавшие свои жизни при освобождении нашего города от немецко-фашистских захватчиков во времена Великой Отечественной войны. Особое внимание ребята уделили памяти Степана Терентьевича Дроздецкого. Родившийся в 1907 году в деревне Решицы Псковской области, Степан Терентьевич был начальником штаба и командиром 601 Краснознаменного мотострелкового полка. Он сыграл ключевую роль в освобождении города Можайска и населенных пунктов Можайского района в 1942 году. За свои заслуги подполковник Дроздецкий был награжден двумя Орденами Красной Звезды. Он погиб 8 марта 1943 года и был похоронен в городе Можайск.

Организаторы мероприятия отметили, что такие акции не только помогают сохранить память о героях, но и объединяют молодое поколение, формируя командный дух и навыки взаимодействия. Во время таких мероприятий юнармейцы учатся работать вместе и развивают чувство ответственности, что является важной составляющей воспитания патриотизма и гражданской ответственности.

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