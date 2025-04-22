Юнармейцы в Истре провели телемост со школьниками из Иркутской области и Витебска

Организовал телемост штаб местного отделения юнармейцев муниципального округа Истра. На встрече участники узнали о детстве Афанасия Белобородова, которое он провел в Иркутске, а также об обороне Москвы и освобождении Белоруссии. Обсудили и патриотические мероприятия, которые проводят участники телемоста в своих городах, а также рассказали о музеях, в которых находятся уникальные вещи Героя Советского Союза. Так, в Шелеховском музее сохранилась шинель Белобородова, которую туда ее передал его сын.