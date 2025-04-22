Юнармейцы в Истре провели телемост со школьниками из Иркутской области и Витебска

Фото: Пресс-служба администрации м.о. Истра

В Истре в честь Героя Советского Союза Афанасия Белобородова провели телемост. Он объединил школьников из Истры, Витебска и Шелеховского района Иркутской области.

Организовал телемост штаб местного отделения юнармейцев муниципального округа Истра. На встрече участники узнали о детстве Афанасия Белобородова, которое он провел в Иркутске, а также об обороне Москвы и освобождении Белоруссии. Обсудили и патриотические мероприятия, которые проводят участники телемоста в своих городах, а также рассказали о музеях, в которых находятся уникальные вещи Героя Советского Союза. Так, в Шелеховском музее сохранилась шинель Белобородова, которую туда ее передал его сын.

«Это мероприятие, я думаю, мне запомнится на всю жизнь. Мне очень понравилось, что мы смогли пообщаться с ребятами их юнармейских отрядов других регионов и больше узнать о герое Афанасии Павлантьевиче Белобородове», — поделилась участница отряда «Беркут» Ярослава Дорошенко.

После завершения телемоста юнармейцы из Истры пообщались с Героем России Евгением Зеленовым и председателем Совета ветеранов Истры Владимиром Чиковани, которые тоже приняли участие в мероприятии.

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