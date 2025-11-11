Юнармейцы Серебряных Прудов убрали территорию возле мемориала героям ВОВ

В День сотрудника органов внутренних дел, юнармейцы Серебряных Прудов провели акцию памяти. Они почтили подвиг советских милиционеров, отдавших свои жизни в декабре 1941 года.

С утра активисты юнармейского движения собрались у мемориала, установленного на месте гибели Ивана Богдашова и Николая Окунькова — двух милиционеров, павших в бою с немецко-фашистскими захватчиками. Школьники приступили к наведению порядка. Они собирали опавшие листья, сухие ветки и мусор. Мероприятие завершилось минутой молчания.

«Декабрь 1941 года стал для Московской области временем ожесточенных боев. Милиционеры Иван Богдашов и Николай Окуньков выполняли одно из самых опасных заданий. Они тайно проникли в тыл противника, чтобы добыть важные разведданные о дислокации немецко-фашистских войск. На обратном пути они столкнулись с немецким караулом. Советские милиционеры приняли неравный бой. Оба погибли», — рассказали в пресс-службе администрации.

Мемориал в честь Ивана Богдашова и Николая Окунькова был установлен три года назад, точно на том самом месте, где оборвались их жизни.