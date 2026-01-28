Юнармейцы расчистили памятник «Штык» в Мытищах

В городском округе Мытищи юнармейцы активно включились в работу по очистке городских памятников от снега. После обильных снегопадов они решили помочь коммунальным службам и взялись за лопаты.

Очередным объектом внимания стал памятник «Штык», расположенный в микрорайоне Леонидовка. Эта стела была установлена в честь 40-летия Победы на месте, где в годы Великой Отечественной войны находился Мытищинский военный комиссариат. Из этих стен на фронт ушли более 45 тысяч земляков.

Десять юнармейцев из школы №3 имени Б.А. Феофанова с усердием взялись за работу и успешно справились с задачей. Пока они расчищали памятник, то вспоминали его историю.

Юнармейцы намерены продолжать свою важную миссию и дальше и планируют выходить на уборку территории городского округа два раза в неделю.