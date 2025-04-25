Юнармейцы провели субботник на Братской могиле в Солнечногорске

Юнармейский отряд Тимоновской школы провел субботник у «Братской могилы советских воинов, 1941 год» в деревне Тимоново под Солнечногорском. Мероприятие состоялось в рамках акции «Мы за чистоту».
Перед началом уборки ребята получили уникальную возможность узнать больше о истории родного края. Сотрудник Молодежного центра «Подсолнух» Светлана Горошанская провела увлекательную экскурсию, поделилась интересными фактами и помогла школьникам лучше понять значимость этого места.
«Мы с гордостью почистили и украсили это памятное место, отдав дань уважения нашим героям. Каждая уборка — это шаг к поддержанию чистоты и сохранению исторического наследия», — отметили в Молодежном центре «Подсолнух».
Ранее активисты Молодежного центра «Подсолнух» вместе с волонтерами Подмосковья также провели субботник у памятника Воину-освободителю на Советской площади в Солнечногорске.
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