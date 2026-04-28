Юнармейцы Подмосковья представили Россию на соревнованиях в Узбекистане

В состав российской делегации вошли 14 представителей Подмосковья. Это ребята из Можайска, Наро-Фоминска, Чехова, Домодедово и Подольска.

«По итогам напряженной борьбы наша сборная заняла четвертое общекомандное место, а в творческом конкурсе стала абсолютным лидером, завоевав первое место», — сказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

На соревнованиях ребята прошли серию испытаний, которые проверяли их физическую выносливость, навыки начальной военной подготовки, слаженность действий в коллективе и креативное мышление. Они подтягивались на перекладине, разбирали и собирали АК-74, перетягивали канат и стреляли из малокалиберной винтовки.

«В прошлом году я выступал в Казахстане, и этот опыт помог мне сейчас в Узбекистане. Соперники были очень сильными, и, хотя времени на подготовку было немного, мы выложились по максимуму. Теперь мы проанализируем наши результаты вместе с наставниками, чтобы в будущем стать еще сильнее», — рассказали юнармеец из Можайска Степан Пицик.

Юнармейцы преодолели 400-метровую полосу препятствий, отрабатывали оказание скорой помощи и участвовали в эстафете, а также проверили свои навыки робототехники, выступали с песнями и сценическими постановками.

«Участие в подобных соревнованиях позволяет ребятам из разных стран лучше понимать друг друга и укреплять культурные связи. Теперь мы готовы выступить принимающей стороной и ждем команды из Казахстана и Узбекистана к нам в Подмосковье на игру „Девушки в погонах“ осенью, когда будем отмечать 85-летие Битвы под Москвой», — подчеркнул начальник штаба отделения «Юнармии» Московской области Евгений Лукошников.