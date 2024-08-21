Юнармейцы из Истры победили в турнире по военному лазертагу на сборах

Ребята из клуба «Юнармии» городского округа Истра приняли участие в спортивных сборах. Обе команды вернулись с наградами, отличившись на турнире по военному лазертагу.

Это лето стало для юнармейцев из Истра насыщенным на события: волонтерская деятельность, спортивные сборы, а также участие в различных турнирах. Одним из них стал турнир по военному лазертагу, посвященный 43-летию образования группы «Вымпел». В нем приняли участие две команды юнармейцев из отряда «Луч» в Первомайской школе.

Младшая группа показала отличные результаты и одержала победу над командой «Зеленый Курган» в этапе «Взятие Цитадели». Однако старшая группа тоже отличилась. В итоге обе команды получили заслуженные награды и подарки. По словам организаторов, такие состязания воспитывают командный дух у ребят, а еще развивают навыки поддержки и взаимовыручки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Технологический лицей имени Долгих в Истре, Гимназия имени Примакова в Одинцове, Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном — лучшие школы Подмосковья.

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