Юнармейцы из Солнечногорска прошли «Путь Патриота» в военно-полевом походе

Воспитанники военно-патриотического клуба «Единство» и юнармецы из Солнечногорска приняли участие в военно-полевом выходе «Путь Патриота». Ребята смогли на практике отработать навыки ориентирования на местности, используя карты и компасы.

Во время похода девушки и юноши успешно выполнили ряд упражнений, которые помогли им развить навыки ориентирования, планирования маршрутов и определения своего местоположения. Участники ознакомились с техниками работы с картой, узнали, как построить оптимальный маршрут и как оценить расстояние до ориентиров. В завершение дня для ребят организовали марш-бросок.