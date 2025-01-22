Юнармейцы из Солнечногорска прошли «Путь Патриота» в военно-полевом походе

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Воспитанники военно-патриотического клуба «Единство» и юнармецы из Солнечногорска приняли участие в военно-полевом выходе «Путь Патриота». Ребята смогли на практике отработать навыки ориентирования на местности, используя карты и компасы.

Во время похода девушки и юноши успешно выполнили ряд упражнений, которые помогли им развить навыки ориентирования, планирования маршрутов и определения своего местоположения. Участники ознакомились с техниками работы с картой, узнали, как построить оптимальный маршрут и как оценить расстояние до ориентиров. В завершение дня для ребят организовали марш-бросок.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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«Такие мероприятия развивают у ребят навыки командной работы, ответственность за общий результат, а также улучшают общую физическую подготовку», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Полевые выходы по ориентированию проводят в Солнечногорске регулярно. Это комплексные мероприятия для всестороннего развития личности юнармейцев.

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