Юнармейцы из Серпухова стали призерами региональных соревнований

Команда юнармейцев отряда «Пересвет» из школы № 18 города Серпухова показала блестящий результат на региональной военно-патриотической игре «Юнармейская искорка», которая прошла в городском округе Подольск. Ребята завоевали почетное третье место, продемонстрировав высокий уровень подготовки.

Игра была посвящена 80-летию Великой Победы и имела важную цель — почтить память героев Великой Отечественной войны, а также укрепить патриотический дух молодого поколения.

Участники состязания проявили свои знания истории, навыки строевой подготовки, умение работать в команде и преодолевать сложные препятствия. Конкуренция была напряженной: каждый отряд стремился к победе, показывая отличную подготовку и боевой настрой.

Отметим, что юнармейцы из Дашковской школы и школы № 17 заняли 12-е и 23-е места соответственно.