Юнармейцы из Серпухова стали призерами патриотической игры «Девушки в погонах»
В соревновании «Девушки в погонах» приняли участие представительницы юнармейского отряда «Пересвет» в Серпухове. Они прошли ряд сложных испытаний.
Участницы продемонстрировали знания в марш-броске, тактической стрельбе из автомата Калашникова, сборке и разборке оружия, оказании первой медицинской помощи. Особое внимание уделили строевой подготовке и проверке теоретических знаний.
Благодаря многофункциональной программе удалось отработать выносливость и меткость, умение работать в коллективе и быстро принимать решения.
Команда «Пересвет» продемонстрировала высокий боевой дух, заняв почетное третье место. Это значительное достижение подтверждает эффективность тренировок и высокий профессионализм юнармейцев.