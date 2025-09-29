Юнармейцы из Серпухова стали призерами патриотической игры «Девушки в погонах»

В соревновании «Девушки в погонах» приняли участие представительницы юнармейского отряда «Пересвет» в Серпухове. Они прошли ряд сложных испытаний.

Участницы продемонстрировали знания в марш-броске, тактической стрельбе из автомата Калашникова, сборке и разборке оружия, оказании первой медицинской помощи. Особое внимание уделили строевой подготовке и проверке теоретических знаний.

Благодаря многофункциональной программе удалось отработать выносливость и меткость, умение работать в коллективе и быстро принимать решения.

Команда «Пересвет» продемонстрировала высокий боевой дух, заняв почетное третье место. Это значительное достижение подтверждает эффективность тренировок и высокий профессионализм юнармейцев.