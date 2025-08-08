Юнармейцы из Серебряных Прудов посетили экскурсию по музею боевой славы

В Серебряных Прудах юнармейцы посетили музей боевой и трудовой славы в Узуновской школе. Музей, созданный усилиями педагогов и учеников, хранит память о героизме советского народа в годы войны, представляя собой сокровищницу подлинных артефактов.

Экскурсия стала для подростков путешествием во времени. Перед ними предстали свидетели страшных и героических событий: солдатские каски, пожелтевшее от времени обмундирование, походные котелки и фляги, а также фрагменты оружия. По словам школьников, особое впечатление произвели письма с фронта, фотографии защитников Отечества и архивные документы — приказы, наградные листы и памятные грамоты.

«Каждый экспонат — это не просто вещь, а частичка живой истории, хранящая личную драму, мужество и память целого поколения. Ребята с замиранием сердца слушали рассказы о земляках, ушедших на фронт и не вернувшихся, о тружениках тыла, которые на своих плечах вынесли страну», — сообщил руководитель центра «Патриот» Юрий Чирков.