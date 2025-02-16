Юнармейцы из Реутова поучаствовали в военно-патриотических играх в Подольске

Команда юнармейцев из Реутова приняла участие в VII военно-патриотической игре «В белоснежных полях под Москвой» в Подольске. Курсанты команды «Союз» продемонстрировали навыки, сплоченность и патриотизм.

В военно-патриотической игре приняли участие 130 юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области, Москвы и регионов центральной России. Мероприятие приурочили к 80-й годовщине Великой Победы.

Организаторы подготовили различные испытания: «Сборка-разборка автомата Калашникова», «Полоса препятствий», «Героические страницы Великой Отечественной войны», «Одеть бойца спецназа», «Стрельба имитационная из автомата Калашникова», «Воинские звания» и другие.

Также юнармейцы приняли участие в акции «Письмо солдату». Ребята собрали более 15 тысяч посланий и гуманитарную помощь для военнослужащих — теплую одежду и маскировочные сети.

«Юнармия — одно из самых стремительно развивающихся движений у нас в Подмосковье. Сейчас оно насчитает уже более 1100 отрядов — это более 50 тысячи активистов, которые ухаживают за историческими памятниками, тренируются по разным видам подготовки вооруженных сил Российской Федерации, навещают наших ветеранов, отвозят помощь на Донбасс. Также ребята продолжают писать письма поддержки нашим военнослужащим», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Гуманитарную помощь и письма в ближайшее время отправят в зону СВО.