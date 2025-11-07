Юнармейцы из Раменского округа приняли участие в региональных соревнованиях

Юнармейский отряд из школы № 11 поселка Дружба Раменского округа приняли участие в региональной военно-патриотической игре «Мытищинские игры-6». Соревнования были приурочены к празднованию Дня народного единства и 100-летию Героя Великой Отечественной войны Бориса Алексеевича Феофанова.

«Неудержимые» показали достойные результаты в командных состязаниях. По итогам всех испытаний школьники заняли шестое место в общем зачете среди участников региональных соревнований. Особенно отличились ребята в конкурсе юнкоров, где завоевали третье призовое место.

Участники во время игры демонстрировали навыки командной работы, физическую подготовку и знания в области военно-патриотического воспитания.

Соревнования включали различные этапы, позволяющие юнармейцам проявить свои способности в разных направлениях деятельности движения.