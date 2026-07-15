Юнармейцы из Приморского края почтили память героя войны в Можайске

13 июля делегация из поселка Раздольное посетила Можайск, чтобы почтить память командира 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии Виктора Полосухина. Школьники возложили цветы к его могиле и бюсту, побывали в музеях и на Бородинском поле.

Группа школьников из шестых-восьмых классов из Приморского края приехала в муниципалитет в рамках историко-патриотических сборов «Бородино-2026». Организаторами поездки выступили администрация и Совет депутатов округа при поддержке Совета ветеранов и музея-заповедника «Бородинское поле».

Ребята посетили музей Никольского собора, выставочный отдел Можайского культурно-досугового центра, где им рассказали о боях, которые проходили осенью 1941 года, и показали артефакты с мест сражений. Они возложили цветы к могиле Героя Российской Федерации Виктора Полосухина в Парке Победы и к его бюсту на Аллее Героев. Также дети побывали у святого источника в деревне Исавицы.

В администрации округа делегацию встретили глава округа Денис Мордвинцев, председатель местного Совета депутатов Василий Овчинников и председатель Совета ветеранов Нина Истратова. Гости рассказали, что в их школе в Раздольном создана экспозиция, посвященная командирам дивизии Николаю Берзарину и Виктору Полосухину.