Юнармейцы из Подольска стали призерами военно-патриотических игр

На XI военно-патриотических играх "Наследники Победы", посвященных памяти Кавалера Ордена Мужества Дмитрия Зернова, подольчане завоевали серебряную и бронзовую медали. В соревнованиях приняли участие около тысячи человек из Московской области, Центрального федерального округа и присоединенных территорий.

По итогам конкурсов первое место и золото соревнований завоевала команда "Разведчики" из городского округа Домодедово. Второе место и серебро разделили команды "Варяг" из городского округа Подольск и "Крепость" из Можайска. Третье место и бронзу присудили командам "Дохтуровцы" из городского округа Чехов, "Будимир" из городского округа Подольск и "Молодая гвардия - Юнармия" из Луганской Народной Республики.

Программа игр включала девять конкурсов, среди которых смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою», полосу препятствий, сборку-разборку АКМ, защиту от оружия массового поражения. Участники также демонстрировали знания о героических страницах Великой Отечественной войны и воинских званий Вооруженных сил РФ.

Игры традиционно приурочены ко Дню памяти Подольских курсантов, который в этом году отмечался на областном уровне в пятый раз.

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