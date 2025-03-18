Юнармейцы из Подольска стали призерами областной военно-патриотической игры

Команда «Витязь-Быково», состоящая из школьниц из Подольска, приняла участие в областной игре «Девушки в погонах». Активистки заняли второе место.

Участниками состязания стали 45 юнармейских и военно-патриотических отрядов из Москвы и Московской области. Они продемонстрировали жюри физическую подготовку и знание теории.

Команды приняли участие в квесте «Ратные страницы истории Отечества», конкурсах «Статен в строю, силен в бою». Также они прошли испытания на скорость — надевали спецкостюм, собирали и разбирали автомат Калашникова.

Кроме того, девушки соревновались в стрельбе из пневматической винтовки. Они выполнили упражнения на пресс, отжимания и сделали марш-бросок.

По результатам всех конкурсов команда школы имени Д. И. Зернова из Подольска стала серебряным призером военно-патриотической игры.