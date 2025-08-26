Юнармейцы из Подольска стали призерами конкурса кулинарного мастерства

Более 100 активистов «Юнармии» приняли участие в военно-патриотической игре «Юнармейский привал». Свои мастерство и умения продемонстрировала команда «Пламя» из Подольска.

Ребята соревновались в знании поварского этикета и сервировке стола, показывали навыки в стрельбе из лазерного тира, покоряли скалодром и даже управляли беспилотными летательными аппаратами.

Главным событием стал кулинарный конкурс, где команды, включая объединение «Пламя» из школы № 33, готовили кашу с тушенкой, чай и салат. Всем выдали для этого одинаковый набор продуктов и всего 55 минут времени.

Блюда оценивало и дегустировало жюри совместно с капитаном первого ранга, руководителем подольского отделения совета ветеранов Вооруженных сил РФ Григорием Примушковым.

Всего состязались 12 команд из Калужской и Московской областей. По итогам игры команда «Пламя» из Подольска заняла третье место.