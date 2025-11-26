Юнармейцы из Подольска стали призерами чемпионата по первой помощи

Четыре команды юнармейцев из Подольска завоевали три золотых и одну серебряную медаль на II открытом чемпионате «Юнармии» по оказанию первой помощи. Соревнования прошли в Мытищах с участием около 100 команд из Подмосковья и Калужской области.

Юнармейцы демонстрировали знания, скорость и выдержку в практических заданиях по оказанию первой помощи. По итогам соревнований первое место у команд «Патриоты Подолья», «Витязь‑Быково» и «Варяг», второе — у команды «Память». Юные патриоты выявили лучших в шести дисциплинах: «Десмургия», «Сердечно-легочная реанимация», «Теоретическая подготовка», «Иммобилизация», «Остановка кровотечения», «Тактическая медицина».

Вторую открытую военно‑патриотическую игру посвятили 84‑й годовщине контрнаступления Красной Армии под Москвой. Участников чемпионата приветствовали почетные гости. Среди них были начальник штаба регионального отделения всероссийского детско-юношеского

военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Московской области, представитель совета депутатов Подольска Евгений Лукошников, председатель ассоциации «Учителя основ безопасности и защиты Родины» Денис Ковалев, заместитель руководителя управления процессуального контроля и криминалистики. Главного военного следственного управления, полковник юстиции Александр Котенков и другие официальные лица.