Юнармейцы из Подольска стали победителями областной патриотической игры

Военно-патриотическая игра «На страже Подмосковных рубежей» прошла в Домодедово. Мероприятие проводилось уже в пятый раз и было посвящено 83-й годовщине битвы под Москвой.

В состязании участвовали 43 команды из городских округов Подмосковья. В каждой команде было по семь юношей и девушек в возрасте от 12 до 17 лет. Юнармейцы соревновались в стрельбе, марш-броске и викторине на знание истории. В этом году организаторы добавили в программу новые испытания — в частности участникам нужно было определить азимут и продемонстрировать знание воинских званий в Красной Армии до 1943 года.

Подольск на соревнованиях представляли воспитанники Климовского лицея, школы № 11, гимназии № 7 и школы имени Дмитрия Зернова. Ребята показали отличные результаты, завоевав все места в призовой тройке. Победителем игры стала команда «Витязь-Быково», второй результат показал «Варяг», на третьем — «Молодая Гвардия».