Юнармейцы из Подольска приняли участие в военно-патриотическом сборе в Казахстане

Юнармейцы отряда «Витязь-Быково» из школы имени Зернова в Подольске Максимилиан Еной, Иван Топал и Арсений Бабашов успешно выступили на XI Военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын», который прошел в Казахстане. Российская команда соревновалась с участниками из шести стран, всего в мероприятии приняли участие свыше 800 человек.

Ребята завоевали призовые места практически во всех дисциплинах: они заняли первое место в категории робототехника Smart Sarbaz и получили шесть вторых мест в таких конкурсах, как стрельба из пневматической винтовки, интеллектуальная игра «Айбын дарыны», сборка и разборка автомата АК-74, перетягивание каната, военизированная эстафета и военизированный кросс.

Открытие сбора прошло при участии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Мероприятие было посвящено 80-летию Великой Победы и 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Алии Молдагуловой — выпускницы Центральной женской снайперской школы, которая некоторое время располагалась в Подольске. Молдагулова стала символом мужества и героизма, уничтожив 78 врагов, продолжая бой после ранения, спасая товарищей и ведя атаку, когда офицеры не могли командовать.

"Подольские юнармейцы достойно представили Россию на международной арене! Подвиг прошлого вдохновляет новых защитников Отечества. В наши дни юнармейцы продолжают традиции героев. Они не только побеждают в соревнованиях, но и хранят память о великом прошлом", - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.