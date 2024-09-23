Юнармейцы из Подольска победили на всероссийских играх в Дмитрове

Юнармейский отряд «Витязь-Быково» школы имени Д. И. Зернова из Подольска занял первое место на Всероссийских военно-спортивных играх «Техно-дог-биатлон» в Дмитровском городском округе. Состязания прошли на базе 470-го методико-кинологического центра «Красная Звезда».

Ребята прошли трассу с собакой, полосу препятствий и марш-бросок, продемонстрировали навыки стрельбы, сборки-разборки автомата, знание тактической медицины, увидели показательные выступления кинологической службы и экскурсию по питомнику с собаками.

В старшей возрастной группе первое место заняла команда «Витязь-Быково» школы имени Д. И. Зернова, второе — «Молодая Гвардия» из Мытищ, третье — столичная команда «Сатурн 1».

В младшей возрастной группе все призовые места забрали команды из Москвы: «Сатурн 3», «Сатурн 2» и «Юнармия имени 90 лет ДОСААФ».

Начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Московской области Евгений Лукошников, ведущий специалист управления координации проектов и программ главного штаба «Юнармии» Денис Коврижин и заместитель командира части по военно-политической работе Алексей Юсов поздравили ребят с окончанием соревнований.

В конце для юнармейцев организовали полевую кухню и угостили всех солдатской кашей и сладким чаем.

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