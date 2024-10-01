Юнармейцы из Подольска передали генератор для бойцов СВО

Акция «Подольск помогает» продолжается в городском округе. В рамках нее юнармейцы и школьники активно собирают гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции.

Недавно юнармейцы кадетского класса гимназии № 7 внесли значительный вклад, передав в Волонтерский центр на улице Ульяновых около 20 коробок с необходимыми вещами. Среди переданных предметов — генератор, термобелье, средства личной гигиены, топоры, лопаты, бензопила, газовые баллоны, теплая одежда и медикаменты.

Ученик 10 «К» класса гимназии № 7 Егор Юденко отметил важность участия в таких инициативах.

«Часто участвую в таких сборах, потому что считаю, что мы должны помогать своим. Тем более, что на фронте есть много ребят из Подольска, моих земляков», — рассказал Егор.

К акции присоединились и другие образовательные учреждения города, включая школы № 16, 18, 20, лицей № 26 и детско-юношеский оздоровительный центр «Родина».

Каждый желающий может внести свой вклад — Волонтерский центр принимает вещи до 18:00. Сбор гуманитарной помощи продлится еще три дня.

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