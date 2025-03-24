Юнармейцы из Можайска приняли участие в смотре строя и песни

Традиционное патриотическое мероприятие для школьников провели в Можайске. В смотре строя и песни поучаствовали местные активисты движения «Юнармия».

Мероприятие провели у Можайского культурно-досугового центра. Конкурс приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участниками стали ребята из 12 юнармейских отрядов муниципалитета. Они прошли несколько этапов конкурса.

Каждая команда продемонстрировала навыки строевой подготовки, знание строевых и военных песен. Судьи оценивали слаженность работы отрядов, уровень физической подготовки и умение работать в команде.

Победителем стала сборная «Патриоты России», они представляли школу «Гармония». На втором месте оказался отряд «Борисово» из школы «Перспектива». Бронзовым призером стала команда «Дети мира», они приехали из школы «Перспектива» поселка Колычево.