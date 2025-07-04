Юнармейцы из Можайска примут участие в международной военно-спортивной игре

Соревнования пройдут с 3 по 11 июля в парке «Патриот» и на полигоне «Алабино». В них примут участие шесть команд из России, Беларуси и Казахстана. Ребята продемонстрируют физическую подготовку, знания истории и множество других навыков. Одним из главных испытаний станет этап «Дорога победителей», где ребята проявят стойкость, выдержку и умение действовать сообща.

Начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин вручил награды ребятам, которые вернулись с международной военно-спортивной игры «Айбын 2025», где представили Россию. Он отметил вклад в победу наставника, тренера и руководителя местного штаба в Можайске Александра Горчакова.