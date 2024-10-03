Юнармейцы из Можайска поучаствовали в военно-патриотической игре

Игра «Зоркий Сокол», посвященная обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны, прошла в Можайске. В ней соревновались ребята из «Юнармии».

Всего побороться за звание лучшей собрались 20 команд Можайского округа. Участниками стали юнармейцы и члены военно-патриотических объединений округа.

На территории полигона «Танк маршрут» для них подготовили серию испытаний. Они прошли огневую подготовку, показали навыки в имитационной стрельбе из автомата Калашникова, на полосе препятствий, в метании гранат, снаряжении магазина АК 30 патронами, управлении БПЛА, инженерно-саперном деле и других дисциплинах.

Ребята соревновались в двух группах, разбитых по возрастным категориям с 12 до 14 лет и с 15 до 17 лет. Итоги подведут в течение недели. Победители получат медали и кубок.

Отметим, что игра «Зоркий сокол» проходит в Можайском городском округе уже в седьмой раз. Она стала традиционной в преддверии празднования годовщины начала битвы за Москву осенью 1941 года.

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