Юнармейцы из Можайска побывали на подводной лодке в Кронштадте

Командир подводной лодки Никита Булдыгин лично пригласил юнармейцев из Можайска посетить Кронштадт. Ребята побывали на субмарине, названной в честь их родного города.

Моряки показали подросткам современную высокотехнологичную подлодку, рассказали о ее габаритах, мощности и других параметрах. Юнармейцы узнали, что такие судна называют «черными дырами»: они незаметны для противника и несут серьезную угрозу.

С Адмиралтейских верфей подводную лодку на воду Балтийского моря спустили 28 ноября прошлого года. Ее сконструировали для Тихоокеанского флота.

Субмарина уже приступила к службе. Вместе с командой подводников она участвовала в военно-морском параде в Санкт-Петербурге в июле.

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