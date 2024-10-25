Юнармейцы из Можайска победили в областной патриотической игре

Команда «Патриоты России» из школы «Гармония» в Можайске поучаствовала в военно-патриотических соревнованиях в Домодедове. По итогам конкурсных испытаний ребята заняли первое место.

Игра прошла на базе воинской части. Поучаствовали в ней 20 команд со всей Московской области.

Юнармейцы показали физическую и военную подготовку, продемонстрировали ловкость, командный дух, знания истории и смекалку. Для них организовали различные этапы: марш-бросок, полосу препятствий, конкурс по сборке и разборке автомата, стрельбе.

Также участники проявили навыки оказании медпомощи. Победителем стала команда из Можайска, показавшая лучший результат.

Отметим, что ранее «Патриоты России» с тали призерами военно-патриотической игры «Наследники Победы». Они оказались лучшими среди почти 110 команд Московской области.

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