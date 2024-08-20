Юнармейцы из Можайска победили на всероссийских военно-спортивных играх

Команда юнармейцев «Крепость» из Можайского округа поучаствовала во всероссийских военно-спортивных играх. Ребята обошли 10 сборных из других муниципалитетов и стали лучшими.

Юнармейцы из Можайска показали на играх свои кулинарные умения. Им предстояло приготовить для профессионального жюри второе, третье блюдо и салат. И все это в полевых условиях при использовании дров и армейской печи.

На выполнение всем командам давали час. В меню: гречка с тушенкой, два салата и чай. Отдельно оценивались сервировка стола и ответы на вопросы викторин «Кулинария народов России» и «Этикет за столом».

Также ребята продемонстрировали высокие результаты на этапах «Стрельба имитационная из автомата Калашникова», «Скалодром» и в управлении беспилотными летательными аппаратами.

Сборная из Можайска стала лучшей на этих играх, обойдя 10 юнармейских команд Москвы, Московской и Калужской области. Ребятам вручили кубок.

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