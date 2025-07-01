Юнармейцы из Можайска победили на международных молодежных сборах в Казахстане

В Актюбинской области в Казахстане завершился XI международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын-2025», который посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Команда юнармейцев из Московской области, куда вошли и ребята из Можайского округа, завоевала в разных дисциплинах одно первое и шесть призовых мест.

Сбор объединил молодежь из России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Можайский округ в составе команды Подмосковья представили пять юнармейцев: Глеб Горчаков, Степан Пицык, Никита Касаткин, Тимофей Павлов и Никита Сухоруков. Сборная Московской области победила в конкурсе по робототехнике Smart Sarbaz. В стрельбе из пневматической винтовки, в интеллектуальной игре Айбын дарыны, в сборке-разборке автомата Калашникова, в перетягивании каната и в военизированной эстафете, а также в кроссе юнармейцы из Подмосковья заняли вторые места.

«Мы гордимся нашими ребятами! Они показали не только отличную подготовку, но и настоящий командный дух», — отметил начальник штаба Можайского отделения «Юнармии» Александр Горчаков.

На торжественной церемонии закрытия участникам вручили памятные призы. Ребята исполнили вместе песни военных лет.