Юнармейцы из Лосино-Петровского поучаствовали в сборах по допризывной подготовке

Юнармейцы из Свердловской школы № 2 приняли участие в региональных открытых военно-патриотических сборах по допризывной подготовке. Они показали свои знания и умения в состязаниях.

Военные сборы «Не числом, а умением!» прошли на базе Дома Юнармии в Подольске. Участники из Лосино-Петровского выступили под руководством тренеров Лукиной и Шевелиной.

Юнармейцы поучаствовали в «Зарнице», альпинизме и скалолазании, продемонстрировали навыки сборки-разборки и снаряжения автомата Калашникова, прошли полосу препятствий, одели бойца спецназа, проверили знания воинских званий в России, оказали первую медицинскую помощь и повторили теорию радиационной, химической и биологической защиты.

Ребята из команды «Щит и Меч» успешно прошли все испытания и заняли третье место.