Юнармейцы из Лобни поучаствовали в межрегиональных военно-патриотических сборах

Патриотические сборы, в которых приняли участие юнармейцы из Лобни, прошли с 1 по 5 июля в Шаховской. Около 400 школьников от 14 до 18 лет освоили навыки начальной военной подготовки.

Организаторы поделили ребят на группы — в каждой по 3-4 человека из разных муниципалитетов. Юнармейцы быстро нашли общий язык между собой, что еще больше сплотило патриотов.

На сборах ребята из лобненских школ № 1, 4 и 6 под руководством опытных инструкторов освоили полезные прикладные навыки, необходимые каждому гражданину: ориентирование на местности, оказание первой медицинской помощи. Школьники также приняли участие в мастер-классах по различным видам подготовки Вооруженных сил Российской Федерации, включая тактическую, огневую и физическую.

В военно-патриотической игре отряд Никиты Никитина из школы № 1 в Лобне занял почетное третье место.

«Участие в военно-патриотических сборах станет для ребят важным этапом в их личностном развитии, поможет им укрепить свой дух, развить лидерские качества и осознать свою ответственность за будущее России. Мероприятие направлено на воспитание достойных граждан, готовых к служению Отечеству», — отметили организаторы мероприятия.