Юнармейцы из Лобни почтили память жертв фашизма в Александровском саду

Мероприятие, приуроченное к Международному дню памяти жертв фашизма, прошло в Александровском саду Москвы. В нем приняли участие 493 человека из числа кадетов, студентов, членов общественных организаций.

Помимо Международного дня памяти жертв фашизма, участники отметили также 300-летие переноса мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург и 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской.

Участие в нем приняли 493 человека. Это воспитанники 20 кадетских школ, студенты Российского государственного университета имени Алексея Косыгина, члены 15 общественных организаций и юнармейцы. На мероприятие приехали ребята из лобненских школ № 3 и № 4.

Юнармейцы и председатель отделения Ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Своробов из Лобни возложили венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском Саду в память жертвам фашизма, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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