Юнармейцы из Химок стали призерами всероссийского конкурса по БПЛА

Отряд машиностроительного конструкторского бюро «Факел» завоевал три первых места на ежегодном слете‑конкурсе в Рязани. Награды получены в номинациях «Пилотирование и программирование БПЛА», «Стрельба» и «Полоса препятствий».

В состязаниях участвовали 10 лучших отрядов из Нижнего Новгорода, Тулы, Москвы, Калининграда, Севастополя, Екатеринбурга, Химок и Рязани.

Программа мероприятия объединила работу с беспилотными системами и военно‑прикладные, а также спортивные испытания — это позволило оценить разностороннюю подготовку участников.

«Победа химкинских юнармейцев на слете — важный показатель системной работы: ребята заняли три первых места в разных дисциплинах, что говорит о высоком уровне их технической подготовки и умении работать в команде. Развитие технических навыков у молодежи — стратегическая задача, и Химки уверенно движутся в этом направлении», — отметил лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Развитие технического творчества в округе активно развивается. Важным шагом в укреплении преемственности поколений стало соглашение, подписанное в декабре 2025 года между Федерацией по авиамодельному спорту Химок «Дрон» и Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья. Ветераны будут делиться опытом с молодыми спортсменами.