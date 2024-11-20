Юнармейцы из Электростали побывали на закрытии сезона «Вахты памяти»

Торжественная церемония закрытия поискового сезона Всероссийской акции «Вахта памяти-2024» прошла в Государственном Бородинском военно-историческом музее-заповеднике. Мероприятие объединило более 700 членов поисковых и патриотических организаций, среди которых были и представители из Электростали.

Городской округ Электросталь на церемонии закрытия поискового сезона Всероссийской акции «Вахта памяти-2024» представили члены поискового отряда «Поколение» под руководством командира Сергея Субботина, а также юнармейцы из отрядов «Сталь» и «Ратник».

Поисковые группы Московской области участвовали в более чем 380 экспедициях по местам сражений Великой Отечественной войны, 94 похода прошли на территории региона. Участники отрядов нашли и с воинскими почестями захоронили останки 207 солдат Красной Армии, а также установили имена восьми защитников Отечества.

Гостей мероприятия угощали полевой кухней, для них в музейном комплексе Зои Космодемьянской организовали экскурсии.

Участникам поисковых отрядов вручили ведомственные награды от Министерства обороны России. Они также получили благодарственные письма и сертификаты на поисковое оборудование от правительства Московской области.

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