Юнармейцы из Домодедова снялись в клипе певца Олега Газманова

Юнармейский отряд «Истребители» Домодедовской школы № 9 имени Героя Советского Союза Курыжова принял участие в съемках клипа Олега Газманова на песню «Последний Ветеран». Проект приурочен к 80-летию Великой Победы и создан продюсерским центром «Интеграция» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Для ребят участие в съемках стало важным и в эмоциональном, и в воспитательном смысле. Возможность стать частью проекта, который через искусство рассказывает о подвиге поколения Победителей, усилила у школьников чувство сопричастности и уважения к истории страны.

Работа на площадке помогла им увидеть, как создаются современные патриотические произведения, и прочувствовать ответственность за сохранение памяти о героях.