Юнармейцы из Домодедова победили на всероссийском патриотическом конкурсе

Финал юбилейного конкурса «Сыны и дочери Отечества» прошел в московском Музее Победы. На состязании успешно выступили ребята из Домодедова.

Участниками конкурса стали 800 кадетов и ребят из военно-патриотических объединений. Домодедово представила группа почетного караула детского морского центра «Альбатрос».

Весной они прошли отборочный этап и победили на нем. После их пригласили на заключительный марш победителей.

Юнармейцы «Альбатроса» много месяцев оттачивали движения. Участвовали не только юноши, но и девушки.

«Мне нравится командный дух — то самое главное, наверное, из-за чего я участвую все-таки. У меня довольно много друзей в самой команде. Мне нравится с ними проводить время», — поделилась юнармеец Поста № 1, воспитанник Домодедовского детского морского центра «Альбатрос» Ульяна Рыбкина.

Отметим, что проект «Сыны и дочери Отечества» появился 10 лет назад. Сейчас в нем участвуют команды со всей России.