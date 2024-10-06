Юнармейцы из Дмитрова приняли участие в озеленении парка имени Лямина в Яхроме

Юнармейцы отряда «Патриоты России» имени Антонова Яхромской школы № 2 приняли активное участие в экологической акции «Посади дерево». Ее провели в парке имени Лямина в Яхроме.

Акция «Посади дерево» стала частью проекта «80 добрых дел для Победы», инициированного главой Дмитровского городского округа Ильей Поночевным. Семиклассники с энтузиазмом посадили елочки, внося свой вклад в озеленение и улучшение экологической обстановки в регионе.

Директор школы Наталья Шашкова подчеркнула, что такие мероприятия не только способствуют улучшению экологической обстановки и повышению качества среды обитания, но и помогают формировать экологическую культуру у подрастающего поколения.

Акция вызвала искренний отклик в сердцах юнармейцев, которые с гордостью присоединились к благородному делу сохранения природы для будущих поколений.

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