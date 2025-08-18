Юнармейцы из Чехова заняли первое место во всероссийской военно-спортивной игре

Более 200 ребят из Ямало-Ненецкого автономного округа, Ростовской и Тюменской области, Удмуртской Республики, Приморского края и Подмосковья приняли участие в военно-спортивной игре «ЮНАВИА». Ученики Любучанской школы Федор Соловьев и Ксения Крючкова в составе сборной команды «Эскадра Московской области» заняли первое место.

Ребят наградили нагрудными знаками «Юнармейская доблесть». Мероприятие проходило на территории Челябинского Высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов имени профессора Николая Жуковского и Юрия Гагарина.

Несколько дней юнармейцы состязались в различных дисциплинах. Они проходили полосу препятствий, участвовали в тематических викторинах, укладывали парашют, отрабатывали огневой рубеж, оказывали медицинскую помощь условному раненому и производили его эвакуацию. Также ребята проходили трассу дронов в реальных условиях.

На этапе «Авиамоделирование» юноши и девушки создали воздушное судно из предоставленных материалов и запустили его в первый полет. Для участников провели турнир по лазертагу и организовали экскурсии по значимым местам Челябинска.