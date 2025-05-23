Юнармейцы из Чехова стали призерами областных соревнований

На областном слете часовых постов памяти «Пост № 1» муниципальной округ представляли молодые люди из лицея № 4. Мероприятие прошло на территории федерального мемориала «Пантеон защитников Отечества».

Во встрече приняли участие команды военно-патриотических клубов и объединений, юнармейских отрядов, организаций дополнительного образования, а также профессиональных образовательных организаций кадетского и казачьего типа Московской области.

Соревнования включали несколько ключевых этапов, каждый из которых требовал от участников высокой степени подготовки и командной работы. Среди заданий были такие важные элементы, как вынос знамени, выполнение строевых приемов с оружием на месте, заступление на пост и смена часовых, а также возложение цветов к мемориалу.

Юнармейцы из отряда «Варяг» показали отличные результаты и стали призерами в трех дисциплинах.