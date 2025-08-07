Юнармейцы из Чехова примут участие в военно-полевых сборах

Уже семь лет подряд патриотическое объединение «Лопасненский батальон» совместно с Чеховским молодежным центром в летние каникулы проводят военно-полевые сборы юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов. На этот раз здесь тренируются 50 юнармейцев из школ Чехова и Домодедова.

Идейным вдохновителем проекта является педагог Любучанской средней школы, руководитель юнармейского отряда «Орленок» и «Лопасненского батальона» Николай Крючков. Под его руководством «Орлята» неоднократно побеждали в юнармейских соревнованиях различных уровней. Буквально месяц назад команда заняла первое место в военно-тактической игре и завоевала бронзу среди операторов беспилотных летательных аппаратов на окружном этапе игры «Зарница 2.0». В сентябре ребята представят Московскую область на финальных общероссийских соревнованиях.

Ежедневно отряды изучают тактическую медицину, огневую подготовку, основы радиосвязи, ориентирование на местности. Для тренировок оборудованы тир, полоса препятствий для саперов, отдельные локации для полетов беспилотников, а также зоны для штурмовиков, лучников и поисковиков. Кроме того, лагерь оснащен кухней, столовой, складом и даже баней, все бытовые работы ребята выполняют самостоятельно.

Глава округа Михаил Собакин посетил военную площадку.

«Руководитель юнармейского отряда „Орленок“ и „Лопасненского батальона“ обратился с просьбой оказать помощь в приобретении лазертага, который поможет ребятам готовиться к соревнованиям. Необходимо также очистить поляну от древесины, а порубочные остатки использовать для настила. Нужны и дополнительные палатки. Со своей стороны, обязательно окажем всю необходимую помощь и снабдим ребят всем необходимым», — сообщил Михаил Собакин.

За активное участие в патриотическом воспитании молодежи глава Чехова вручил Николаю Крючкову благодарственное письмо от губернатора Московской области Андрея Воробьева.