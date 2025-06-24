Юнармейцы из Чехова примут участие в военно-патриотическом сборе

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Два воспитанника местного отделения «Юнармия» выступят в составе сборной Московской области на международном молодежном военно-патриотическом слете «Айбын-2025», организованном в честь 100-летия Героя Советского Союза Алии Молдагуловой и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдет с 22 по 28 июня в Военном институте Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова.

В конкурсной программе сборов примут участие свыше тысячи подростков из Республики Беларусь, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, России и Узбекистана. В качестве наблюдателей приедет делегация Китайской Народной Республики.

Россию на соревнованиях будет представлять сборная Московской области, в составе которой находятся двое юнармейцев из Чехова: Франк Шпильман из отряда «Варяг» и Владислав Ткаченко из отряда «Витязь».