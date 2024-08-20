Юнармейцы из Чехова победили на всероссийских военно-спортивных играх
Команда «Лопасненский батальон» представила Чехов на всероссийских армейских играх «Юный спасатель». Ребята заняли второе место.
Игры прошли в Подмосковье. В сборную Чехова вошли юнармейцы отрядов «Варяг» Манушкинской средней школы, «Витязь» школы Чехов-3 и «Орленок» Любучанской средней школы.
Участники преодолевали препятствия, несмотря на дождь и ветер. Они прошли огненно-штурмовую и специальную полосы, а также полосу препятствий. Ребята показали себя и в боевом развертывании.
Отличные результаты команда из Чехова продемонстрировала и на этапе оказания первой помощи, в управлении беспилотными летательными аппаратами и в знании истории гражданской обороны.
Команда «Лопасненский батальон» уехала с игр с серебряной медалью.
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