Юнармейцы из Чехова победили на всероссийских военно-спортивных играх

Игры прошли в Подмосковье. В сборную Чехова вошли юнармейцы отрядов «Варяг» Манушкинской средней школы, «Витязь» школы Чехов-3 и «Орленок» Любучанской средней школы.

Участники преодолевали препятствия, несмотря на дождь и ветер. Они прошли огненно-штурмовую и специальную полосы, а также полосу препятствий. Ребята показали себя и в боевом развертывании.

Отличные результаты команда из Чехова продемонстрировала и на этапе оказания первой помощи, в управлении беспилотными летательными аппаратами и в знании истории гражданской обороны.

Команда «Лопасненский батальон» уехала с игр с серебряной медалью.

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