Юнармейцы из Чехова победили на областном этапе игры «Зарница 2.0».

В военно-патриотической игре, которая прошла в средней школе имени Дмитрия Зернова в Подольске, приняли участие более 500 школьников из всех округов Московской области. В ходе соревнований ребята продемонстрировали свои навыки в инженерной, строевой и тактико-специальной дисциплинах, в управлении беспилотными летательными аппаратами, а также в знании истории и основ медицины.
Муниципальный округ Чехов представляли члены юнармейского отряда «Орленок» из Любучанской средней школы под руководством наставника Николая Крючкова. По итогам соревнований ребята заняли первое место.
Это уже вторая победа в копилке «Орлят» на региональном этапе игры «Зарница 2.0». Теперь школьники как победители областного тура будут представлять Московскую область на соревнованиях Центрального федерального округа, которые пройдут в июне.
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