Юнармейцы из Чехова победили на областном этапе игры «Зарница 2.0».

В военно-патриотической игре, которая прошла в средней школе имени Дмитрия Зернова в Подольске, приняли участие более 500 школьников из всех округов Московской области. В ходе соревнований ребята продемонстрировали свои навыки в инженерной, строевой и тактико-специальной дисциплинах, в управлении беспилотными летательными аппаратами, а также в знании истории и основ медицины.