Юнармейцы из Богородского округа стали призерами военно-патриотической игры

Военно-патриотическая игра «Юнармейская искорка-2025» была посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Более 600 юных патриотов со всего Подмосковья приехали, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества.

Команды из всех муниципальных округов Московской области разделились на зоны «Юг» и «Север». Зону «Север» традиционно приняли у себя Мытищи. Сюда приехали 63 команды. В этом году к игре присоединились ребята из Тверской области.

Юнармейцы показали свое умение и навыки в строевой подготовке, стрельбе, преодолении полосе препятствий, разборке и сборке автомата, знание семафорной азбуке и «Азбуке Морзе», истории Великой Отечественной войны.

Как и в прошлом году, юнармейцы Центра допризывной подготовки молодежи Богородского округа подтвердили, что они являются одной из сильнейших команд юнармейских отрядов «Севера». Ребята подросли, обновился состав команды, и в итоге — достойный результат. Команда заняла второе место.