Юнармейцы из Богородского округа приняли участие в военно-патриотической игре

Воспитанницы Центра допризывной подготовки молодежи Богородского округа приняли участие в соревнованиях «Девушки в погонах». Более 180 человек состязались как в личном, так и в командном зачете.

Военно-патриотическая игра проходила на территории городского округа Щелково в центре дополнительного образования «Романтик». В соревнованиях приняли участие 36 команд из восьми муниципальных округов Московской области.

Девушкам необходимо было показать свои знания и навыки в дисциплинах: стрельба, кулинария, химическая защита, история Великой Отечественной войны, первая помощь, воинские звания, разборка и сборка автомата, снаряжение магазина патронами.

На практическом этапе «Первая помощь» представительницы Богородского округа набрали наибольшее количество баллов. Этап «Кулинария» был для них в новинку, но и с этим заданием девушки справились на «отлично».

Результаты команды юнармейцев — третье место в командном зачете, а также два первых места в личном зачете — порадовали наставников и педагогов.