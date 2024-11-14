Юнармейцы из Богородского округа посетили музей ВВС России

Активисты «Юнармии» центра допризывной подготовки молодежи Богородского округа посетили центральный музей Военно-воздушных сил России в Монино. Это подарок за успешное выступление на межрегиональных соревнованиях «6 рота». Команда заняла первое место.

Второй год подряд юнармейцы из Богородского округа принимают участие в ежегодной межрегиональной военно-патриотической игре «6-я рота», посвященной подвигу Псковских десантников.

В прошлом году команда Богородского округа заняла четвертое место. В этом году центр представляли две команды: «Допризывник», которая по итогам соревнований стала первой, и «Юнармеец», занявшая четвертое место.

Состязания сложные, с большим количеством этапов на трассе протяженностью три километра. В них участвуют до 30 команд.