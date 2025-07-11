Юнармейцы из Богородского округа побывали на военно-патриотических сборах

Гостеприимный муниципальный округ Шаховская принимал активистов военно-патриотических отрядов в рамках VI межрегиональных военно-патриотических сборов. Среди них были и юнармейцы «Центра допризывной подготовки молодежи» Богородского округа, а также Центра образования № 29.

Организатором мероприятия выступил Центр обеспечения деятельности общественной палаты Московской области и патриотического воспитания.

Пятидневная программа сборов была насыщенной и увлекательной. В первый день всех участников разделили на отряды, по два-три человека из одного округа. За полдня ребята успели перезнакомиться и сдружиться. День буквально был расписан по минутам: круглосуточное дежурство по охране «знамени» и патрулирование территории лагеря посменно, утренняя зарядка после подъема, викторина «Ворошиловский стрелок» и вечерние песни у костра. Скучать ребятам было некогда.

Для полного погружения в атмосферу в активностях на сборах использовались дымовые шашки и тактические гранаты. Особое внимание уделялось физической подготовке и работе в команде.

В течение пяти дней опытные инструкторы знакомили активистов с полезными практическими навыками, необходимыми и в повседневной жизни: оказание первой помощи, основы выживания на природе, обучение технике спасения на воде и многое другое.

В заключительный день на площадке царила невероятная атмосфера. Многие даже не хотели уезжать и расставаться с новыми друзьями.