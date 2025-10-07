Юнармейцы из Богородского округа победили на межрегиональных стартах

Воспитанники «Центра допризывной подготовки молодежи» из Богородского округа добились впечатляющего успеха на межрегиональных соревнованиях, посвященных памяти подвига 6-й роты Псковских десантников. Турнир собрал около 30 сильнейших команд региона и прошел на территории спортивного комплекса «Крылья» в поселке Монино.

Участники соревновались в различных военно-прикладных дисциплинах, включая марш-бросок на три километра, где требовалась высокая скорость передвижения между этапами. Испытания включали разборку и сборку автоматов, оказание первой помощи, стрельбу из винтовки и пистолета, а также метание ножей и гранат.

Команда Богородского округа продемонстрировала отличную физическую подготовку и сплоченность, что позволило юнармейцам занять первые места в обеих возрастных категориях — 12-14 и 15-17 лет.

Награждение победителей состоялось в Музее ВВС России, где для участников соревнований была проведена экскурсия. Эти достижения подчеркивают высокий уровень подготовки и командного духа молодых бойцов.